في اليوم العالمي لمرض السكر.. الصحة توضح أعراض الإصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض مرض السكر، كثرة التبول وفقدان الوزن والإحساس والإعياء والخمول والإجهاد وتأخر التئام الجروح وشدة العطش والجوع.

إضافة إلى عدم وضوح الرؤية وحرارة في القدمين وألم وتنميل في اليدين والقدمين وحدوث التهابات متكررة في الجلد.

وتوجد عيادات متنقلة تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلاء الكلوي.

ويتم الكشف يوميا وبالمجان، ويمكن معرفة اقرب عيادة متنقلة من خلال تطبيق صحة مصر، والاستفسار علي الخط الساخن 15335.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ ١٨ مليون مواطن فوق سن ٤٠ عامًا بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى أبورديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة خلال جولتها أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغًا بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية مما ينعكس بالإيجاب على تحسين الصحة العامة للمواطنين خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها (وحدات الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، وغرف المرضى)، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بجودة عالية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة اطمأنت على أعمال التجهيزات النهائية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمستشفى والذي يشمل 46 سريرًا، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية تضم مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاستماع للفريق الطبي بالمستشفى، مشددة على أهمية التزامهم بتطبيق معايير مكافحة العدوى لحمايتهم، موجهة الشكر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدة على استمرار تدريب جميع الطبية والإدارية وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت أيضًا على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المستشفى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدة لهم الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى في ظل تطبيق منظومة الشامل الجديدة.

وتابع أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ‏ باستمرار العمل في وحدات المستشفى بالتوازي مع استكمال جميع أعمال التجهيزات الجارية للتشغيل التجريبي للمستشفى بالمنظومة الجديدة، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مركز طب أسرة العرايشية، الذي يخدم أكثر من ٥ آلاف مواطن، حيث راجعت الوزيرة ملفات طب الأسرة التي تم تسجيلها، وبلغ إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها اكثر من ٤ آلاف و٨٠٠ ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأشار إلى أن وحدة طب أسرة العرايشية من وحدات الجيل الثاني وتقدم خدمات طب الأسرة، وصحة الأم والطفل، والأسنان، بالإضافة إلى خدمات الطب الوقائي والتثقيف الصحي الأسري.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، التي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.