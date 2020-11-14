في اليوم العالمي للسكري .. الصحة تحذر من 10 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بالسكر

اليوم العالمي للسكري، تحرص العديد من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وكذلك الأطباء بتوعية المواطنين بمخاطر داء السكري في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من كل عام.

نشرت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من أخطر الأعراض التي تشير إلى إصابتك بمرض السكري، تزمنًا مع الإحتفال بـ اليوم العالمي للسكري.

1-العطش الشديد و جفاف الفم.

2-نقص مفاجيء وغير مبرر في الوزن.

3-تأخر في التئام الجروح.

4-حكة والتهابات جلدية متكررة مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية، أو قروح بطيئة الشفاء.

5-ألم و تنميل في الأطراف.

6-ضعف النظر و اضطرابات في البصر بشكل عام.

7-حرارة في القدمين.

8-كثرة التبول.

9-تعب و إرهاق شديد.

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10- الجوع المفرط في أي وقت.