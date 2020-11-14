وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء مستشفى الطور الجديدة بسيناء (صور)

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى الطور التعليمي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة 28 ألف متر مربع بتكلفة حوالي 750 مليون جنيه، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، مؤكدة أن المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي طور سيناء جنوب سيناء.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الهيكل التنظيمي للمستشفى، والذي من المقرر أن يضم 100 سرير داخلي، و15 ماكينة غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و 10 حضانات، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسي، وبنك دم، لافتًا إلى أنه يعد أكبر مستشفى بمحافظة جنوب سيناء بعد مستشفى شرم الشيخ الدولي.

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وأشار "مجاهد" أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقدت أقسام الوحدة المختلفة منها عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطواريء، والتعقيم المركزي، ومعامل التحاليل، ووجهت بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل الوحدة بالكامل، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للمجمع بالمنظومة الجديدة.