محافظ الدقهلية: أمطار ثلجية على المنصورة غدًا.. وتوفير 11 سيارة شفط مياه

كشف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تطورات في الأحوال الجوية في المحافظة بعد سقوط أمطار غزيرة وثلجية خلال الساعات الماضية على مدينة المنصورة، والتي من المتوقع أن تستمر غدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار ثلجية بكثافة عالية تركزت على مدينة المنصورة، مع سقوط أمطار متوسطة على المراكز المحيطة.

وقال محافظة الدقهلية إن هناك عددًا من المراكز في المحافظة لم تصل إليها الأمطار بعد.

وكشف المحافظ عن اتخاذ قرار بتعليق الدراسة غدا الأحد بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب.

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وأشار إلى أن المحافظة قامت بشراء 11 سيارة لشفط المياه، بخلاف السيارات المتواجدة في السابق من ضمن الاستعدادات لمواجهة الأمطار من أجل العمل على سرعة شفطها حتى لا تحدث أي تكدسات مرورية.

