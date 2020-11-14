المالية تكشف تفاصيل قانون الجمارك الجديد: يضمن سرعة الإفراج عن البضائع (فيديو)

قال الشحات غتوري، وكيل أول وزارة ورئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يتضمن تيسيرات للمتعاملين مع الجمارك.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد يتضمن سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير الإجراءات حتى لا يكون هناك حالة من التكدس في الموانئ.
وأوضح أنه سيتم طبقا لقانون الجمارك الجديد إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
كما أوضح أن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير الإجراءات حتى لا يكون هناك حالة من التكدس في الموانئ.
ولفت أنه سيتم طبقا لقانون الجمارك الجديد إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
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