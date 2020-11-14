الزراعة: انخفاض أسعار الطماطم 4 جنيهات خلال أسابيع

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك إدارات معنية بمتابعة أسراب الجراد، وقال: "إحنا بناخد إجراءات احترازية واستباقية لتجنب مخاطر الجراد، وخصوصا مع هطول الأمطار بيظهر وبيتكاثر الجراد، وفى الوقت ده فى رشات معينة بنستخدمها لمنع هذا التكاثر فى أماكن الزراعات، وخاصة لما يبدأ الجراد يظهر فى دول مجاورة لنا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد: "عندنا قاعدة بيانات بنقدر نعرف منها كل حاجة، وحاليا معندناش جراد، وفى لجنة تم تشكيلها لمتابعة هذا الأمر، وبنقدر نعرف ده من حركة الرياح ونسب هطول الأمطار".

اقرأ أيضا: في اليوم العالمي للسكري .. الصحة تحذر من 10 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بالسكر



وقال: "مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة للطماطم الآن، والسبب فى غلاءها، هو أن فى فترات قصيرة للغاية ما بين حصاد موسم الطماطم، وخلال أسابيع قليلة هتنزل أسعار الطماطم بشكل كبير، وفى متابعة مستمرة وحرص على الإنتاج بشكل مستمر طول السنة، وكانت أسعارها مستقرة بتكون أقل من 5 و4 جنيهات، وممكن توصل لأقل من كدة فى الفترة اللى جاية".