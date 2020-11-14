مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا

مباراة مصر وتوجو، يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على منتخب توجو اليوم، من أجل الارتقاء إلى صدارة المجموعة قبل السفر إلى العاصمة التوجولوية لومي لخوض لقاء العودة يوم 17 نوفمبر 2020.

ينتظر جمهور المنتخب المصري مباراة مصر وتوجو لتي من المقرر إنطلاقها بعد ساعات قليلة، على نار أحر من الجمر، حيث بدأت المقاهي تكتظ بالجماهير خلال تلك الساعات التي تسبق مباراة مصر وتوجو.

مباراة مصر وتوجو



تذاع مباراة مصر وتوجو على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق علي محمد علي، وسط حماس الجمهور من جميع الأماكن الذي بات منتظرًا تلك المباراة.

موعد مباراة مصر وتوجو



تنطلق مباراة مصر وتوجو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا..موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة



يلعب منتخب مصر وتوجو لحساب المجموعة السابعة ، والتي تضم كل من جزر القمر وكينيا، حيث يأتي منتخب مصر في المركز الثالث بنقطتين في رصيده، ويتذيل توجو المجموعة بنقطة واحدة.

