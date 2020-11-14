الأرصاد تحذر أهالي الدقهلية: عاصفة رعدية وأمطار كرات ثلج تضرب المحافظة (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس في المحافظات اليوم السبت.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة حتى عصر اليوم لكنها كانت أقل حدة من الأسبوع الماضي، ومستمرة اليوم وغدا الأحد»، مشيرة إلى أن المنصورة شهدت عاصفة رعدية وأمطار مصوبة بسقوط كرات ثلج.

ولفتت إلى أن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة شهدتا سقوط أمطار أيضا اليوم السبت.

وأشارت إلى أن الشروق والعاصمة الإدارية شهدتا أمطار خفيفة اليوم غير مؤثرة، متوقعة سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا غدا الأحد، على أن تخف حدتها يوم الاثنين، كما تتعرض بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

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ونصحت بالابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة حل حدوث برق ورعد، كما نصحت بقيادة السيارات بهدوء تجنبا للحوادث، معلقة «لسه الشتاء ما بدأش، ما زلنا في منتصف الخريف».

