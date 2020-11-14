 السيسي يتفقد أكبر مدينة رياضية أولمبية بالشرق الأوسط ..صور 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم السبت جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية"، التي تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت اقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لاحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

وتتضمن المدينة استادًا دوليًا بسعة ٩٠ ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة ١٥ ألف و٨ آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أولمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والأسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبيًا رياضيًا متكاملًا، وفندقًا مجهزًا لاستضافة الوفود الرياضية، فضلًا عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما في ذلك مسجد بسعة ٥٠٠ مصلٍ وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق الحضاري والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضي، حيث تعد المدينة إضافة ضخمة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر والمنطقة، وعلي نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى، فضلًا عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والاعمار.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاستمرار في مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة جميع العاملين بكافة المواقع.