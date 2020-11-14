عمرو الجناينى: محمد صلاح زى الفل ولا يعانى من سعال أو ارتفاع بدرجة الحرارة

كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد أن الفرعون بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض والحالة مستقرة، واللاعب مقيم فى غرفته بفندق إقامة المنتخب، وهناك اهتمام كبير من وزارتى الصحة والشباب والرياضة باللاعب.

وتابع الجناينى فى تصريحات تلفزيونية:" اللجنة الطبية للمنتخب متواصلة مع الإدارة الطبية لليفربول، وأطمئن محبيه، محمد صلاح زي الفل.. صلاح ولا الهوا.. لا يعاني من سعال أو ارتفاع درجة حرارة، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا زار نجم المنتخب أمس".

وأوضح أن الحالة المعنوية لصلاح مرتفعة جدا، مشيرًا إلى أن مسحة كورونا أظهرت إصابة محمد صلاح فقط بكورونا من منتخب مصر، فضلا عن لاعبين اثنين من منتخب توجو، وحول ما تردد بشأن إصابة صلاح بكورونا عقب حضوره حفل زفاف شقيقه قال: "فيه كلام تاني إن أي مريض بكورونا يكون حامل بالفيروس قبلها بخمس أيام، واحتمال الإصابة قبل قدومه إلى مصر وارد، لكن هذا لا يهم على أية حال".

ونفى الجناينيى ما تردد حول إرسال ليفربول طائرة خاصة لنقل محمد صلاح بعد إصابته بكورونا، قائلا:" لازم نوثق المعلومة قبل ما ننشرها كون العالم أجمع ينقل أخبار إصابة صلاح من المواقع المصرية".

وحول حذف بيان إصابة صلاح بعد نشره قال: "البروتوكول ينص على أن المسحة الثانية تؤكد الإصابة بكورونا، وأعتذر عن أى لخبطة أو تأخير»، معلقا «أقسم بالله أعلن الإصابة عقب المسحة الثانية بـ 3 دقائق".

وعن إقامة السوبر الأفريقى فى مصر، قال الجناينى:" فيه كلام عن إقامة السوبر الأفريقي بمصر، لكن لسه مش أكيد".