10 مليون ناخب .. الحصر العددي يكشف حجم المشاركة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

كشفت الحصر العددى لنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عن ارتفاع نسبة المشاركة فى تلك الجولة بعد تصويت ما يقرب من 10 ملايين ناخب فى اللجان الفرعية فى الداخل والخارج، موضحة أن مشاركة الشباب كانت عالية خلال ذات الجولة وان القاهرة والدقهلية والمنوفية وشمال سيناء من المحافظات الاعلى تصويتا.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الرابعة عصر غدا الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

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وراجعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأوراق الانتخابية بشكل دقيق والتى شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف تجميع عدد الأصوات باللجان العامة، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون الانتخابية، بجانب أصوات المصريين بالخارج.