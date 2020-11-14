عاجل .. ظهور أعراض كورونا على 6 أفراد من عائلة صلاح

بمجرد علمنا بـ إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا تم حصر أقاربه وهم حوالي 58 فردا، وتم ملاحظتهم طبيا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا".

واستكمل محافظ الغربية حديثه: "هناك عملية تطهير كاملة للبيوت ومنازل قرية نجريج في المحافظة.. وأنه تم عزل أفراد عائلة محمد صلاح الذين ظهر عليهم اعراض في منازلهم ويتم ملاحظتهم طبيا".

أما بشأن تصريحات اتحاد الكرة، علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، على حالة النجم المصري، مؤكدا إن حالة محمد صلاح مستقرة ولم تظهر عليه أعراض.

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