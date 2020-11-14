عاجل .. ظهور أعراض كورونا على 6 أفراد من عائلة صلاح

صرّح طارق رحمي محافظ الغربية، بأنه تم التأكد من ظهور أعراض فيروس كورونا على 6 أشخاص من عائلة محمد صلاح، ووصفها بـ "الأعراض الخفيفة"، مع متابعة حالتهم لمدة 14 يوم.
واستكمل محافظ الغربية حديثه: "هناك عملية تطهير كاملة للبيوت ومنازل قرية نجريج في المحافظة.. وأنه تم عزل أفراد عائلة محمد صلاح الذين ظهر عليهم اعراض في منازلهم ويتم ملاحظتهم طبيا".
أما بشأن تصريحات اتحاد الكرة، علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، على حالة النجم المصري، مؤكدا إن حالة محمد صلاح مستقرة ولم تظهر عليه أعراض.
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وأضاف عمرو الجنايني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى قائلا :" كنت على تواصل مع صلاح اليوم وهو متواجد في غرفته وتمنى الفوز للمنتخب في مباراة اليوم".. وأضاف:" هناك اهتمام من وزارة الصحة، ومحمد صلاح يأخذ بروتوكول الصحة وهناك تنسيق كامل مع المنتخب والفريق الطبي في نادي ليفربول".
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