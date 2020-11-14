فيبي فوزي عن الكشف الأثري: فخورة بجهود المصريين في البحث عن كنوز وحضارة أجدادهم

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتحدث دائماً وبحق عن عبقرية الإنسان المصري القديم، وما أنجزه من حضارة سيظل العالم مبهورا أمام عظمتها، تلك الحضارة التي لن تكف عن البوح بالجديد ما دامت على هذه الأرض حياة، لكن المتغير النوعي الذي يشي به هذا الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة أنه تم بايدٍ مصرية.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أنه لطالما كان للبعثات الأثرية الأجنبية صولاتها وجولاتها في المناطق الأثرية، ولطالما نقبوا واكتشفوا وأحيانا نهبوا، لكن دائما خارج دائرة البحث والتنقيب، واليوم و من خلال البعثة الأثرية المصرية تقع على هذا الكشف غير المسبوق في منطقة كانت دائما محط اهتمام وأنظار البعثات الأجنبية، مشيرة إلى أن اليوم وبقدر سعادتها لهذا الكشف التاريخي من أهمية سيكون لها تداعيات بالغة الإيجابية على قطاعي السياحة والأثار، فإنها تقف فخورة بجهود المصريين في الكشف عن كنوز وحضارة أجدادهم، وقد تكون هي المرة الأولى التي لا يوجه فيها التقدير والإعجاب للإنسان المصري القديم وحده، لكنه يمتد ويتسع ليشمل الإنسان المصري المعاصر والذي بات يمتلك القدرة والخبرة الكافية للبحث والتنقيب عن آثار أجداده.

إقرأ أيضًا.. فيبي فوزي: لجنة الصياغة تعرض تقريرها النهائي علي لجنة إعداد اللائحة الثلاثاء



وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، أنه أصبح عن جدارة مستحقا لما تجلبه هذه الهدايا من ثمار اقتصادية كبيرة ولا يسعها في هذا الصدد سوى الإشادة بجهود الوزارة المعنية بالسياحة والأثار ووزيرها النشط الدكتور خالد عناني، كذلك المجلس الأعلى للآثار وأمينة العام الدؤوب الدكتور مصطفى وزيري، فقد كان الاكتشاف الأهم من وجهة نظري هو اكتشاف قدراته في مضارعة الإمكانات العالمية التي تراكمت لديها الخبرات على مدار عشرات وربما مئات السنين في تعقب وكشف الكنوز الأثرية المصرية.