الحالة الصحية لصلاح: لا يشعر بسعال أو ارتفاع حرارة.. ويقيم في غرفته (فيديو)

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «محمد صلاح زي الفل، لم تظهر عليه أعراض والحالة أكثر من مستقرة»، مردفا «صلاح مقيم في غرفته، وهناك اهتمام كبير من وزارتي الصحة والشباب والرياضة».

وأكمل «اللجنة الطبية للمنتخب متواصلة مع الإدارة الطبية لليفربول، وأطمئن محبيه، محمد صلاح زي الفل»، معلقا «صلاح ولا الهوا لا يعاني من سعال أو ارتفاع درجة حرارة، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا زار نجم المنتخب أمس».

وأوضح أن الحالة النفسية لصلاح مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن مسحة كورونا أظهرت إصابة محمد صلاح فقط بكورونا من منتخب مصر، فضلا عن لاعبين اثنين من منتخب توجو.

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