إصابة عائلة عبير صبري بفيروس كورونا

كشفت الفنانة عبير صبري، عن إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما بفيروس كورونا ومرورهم بأزمة صحية أدت لنقلهم إلى المستشفى. وطالبت عبير صبري من جمهورها الدعاء لشقيقتها وأسرتها وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "تجربه صعبه اوي تمر بيها اختي وزوجها في المستشفي وابنتها مع الكورونا ارجو من الجميع الدعاء". اقرأ أيضًا..خروج ميار الببلاوي من العناية المركزة



الجدير بالذكر، أن آخر أعمال عبير صبري شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى.



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