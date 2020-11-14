اكتشافات سقارة الأثرية في عيون نواب الشيوخ.. فيبي فوزي تؤكد إيجابية الكشف على قطاعي السياحة والأثار.. وأمل رمزي تشير إلى تعزيز الاكتشافات من مصر كمقصد سياحي

في الوقت الذي أزاح فيه وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة حيث عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الأدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر، بدأ أعضاء بمجلس الشيوخ النظر إلى الاكتشافات وتحليل أثاره على المستويات الاقتصادية السياحية.

تم بأيد مصرية







وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أنه لطالما كان للبعثات الأثرية الأجنبية صولاتها وجولاتها في المناطق الأثرية، ولطالما نقبوا واكتشفوا وأحيانا نهبوا، لكن دائما خارج دائرة البحث والتنقيب، واليوم و من خلال البعثة الأثرية المصرية تقع على هذا الكشف غير المسبوق في منطقة كانت دائما محط اهتمام وأنظار البعثات الأجنبية.

كشف تاريخي سيكون له تداعيات إيجابية

وأشارت إلى أن اليوم وبقدر سعادتها لهذا الكشف التاريخي من أهمية سيكون لها تداعيات بالغة الإيجابية على قطاعي السياحة والأثار، فإنها تقف فخورة بجهود المصريين في الكشف عن كنوز وحضارة أجدادهم، وقد تكون هي المرة الأولى التي لا يوجه فيها التقدير والإعجاب للإنسان المصري القديم وحده، لكنه يمتد ويتسع ليشمل الإنسان المصري المعاصر والذي بات يمتلك القدرة والخبرة الكافية للبحث والتنقيب عن آثار أجداده. وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أنه أصبح عن جدارة مستحقا لما تجلبه هذه الهدايا من ثمار اقتصادية كبيرة ولا يسعها في هذا الصدد سوى الإشادة بجهود الوزارة المعنية بالسياحة والأثار ووزيرها النشط الدكتور خالد عناني، كذلك المجلس الأعلى للآثار وأمينة العام الدؤوب الدكتور مصطفى وزيري، فقد كان الاكتشاف الأهم من وجهة نظري هو اكتشاف قدراته في مضارعة الإمكانات العالمية التي تراكمت لديها الخبرات على مدار عشرات وربما مئات السنين في تعقب وكشف الكنوز الأثرية المصرية. حجم الاكتشافات أذهل العالم

طالبت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ بتكريم البعثة المصرية ووزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى عن الكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية على مدار شهور كشفت للعالم عن حجم الاستكشافات الأثرية الرائعة التي أذهلت العالم وكان آخرها الكشف عن أكثر من 100 تابوت، بحالة جيدة من الحفظ لكبار رجل الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وذلك بعد استكمال الحفائر التى تم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر الماضى والتى أسفرت عن 59 تابوتا. وقالت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الاكتشافات التي تعلن عنها وزارة السياحة والآثار من وقت لآخر تجعل من مصر مقصد هام للسياحة ومصدر دخل قومي هام جدا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحتوي علي قطع أثرية مشيرة إلى أن مصر وكنوزها لم تظهر بعض. إقرأ أيضًا.. السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)



وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على أن أعمال التنقيب والحفر والبحث عن كنوز مصر وتراثنا وتاريخنا هي مهمة رفيعة وسامية وتجعل من المواطن المصري ما يفخر به من عظمة حضارة بلدنا.

