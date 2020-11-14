اكتشافات سقارة الأثرية في عيون نواب الشيوخ.. فيبي فوزي تؤكد إيجابية الكشف على قطاعي السياحة والأثار.. وأمل رمزي تشير إلى تعزيز الاكتشافات من مصر كمقصد سياحي

في الوقت الذي أزاح فيه وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة حيث عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الأدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر، بدأ أعضاء بمجلس الشيوخ النظر إلى الاكتشافات وتحليل أثاره على المستويات الاقتصادية السياحية.
تم بأيد مصرية
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أنه لطالما كان للبعثات الأثرية الأجنبية صولاتها وجولاتها في المناطق الأثرية، ولطالما نقبوا واكتشفوا وأحيانا نهبوا، لكن دائما خارج دائرة البحث والتنقيب، واليوم و من خلال البعثة الأثرية المصرية تقع على هذا الكشف غير المسبوق في منطقة كانت دائما محط اهتمام وأنظار البعثات الأجنبية.
كشف تاريخي سيكون له تداعيات إيجابية
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أنه أصبح عن جدارة مستحقا لما تجلبه هذه الهدايا من ثمار اقتصادية كبيرة ولا يسعها في هذا الصدد سوى الإشادة بجهود الوزارة المعنية بالسياحة والأثار ووزيرها النشط الدكتور خالد عناني، كذلك المجلس الأعلى للآثار وأمينة العام الدؤوب الدكتور مصطفى وزيري، فقد كان الاكتشاف الأهم من وجهة نظري هو اكتشاف قدراته في مضارعة الإمكانات العالمية التي تراكمت لديها الخبرات على مدار عشرات وربما مئات السنين في تعقب وكشف الكنوز الأثرية المصرية.
حجم الاكتشافات أذهل العالم
وقالت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الاكتشافات التي تعلن عنها وزارة السياحة والآثار من وقت لآخر تجعل من مصر مقصد هام للسياحة ومصدر دخل قومي هام جدا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحتوي علي قطع أثرية مشيرة إلى أن مصر وكنوزها لم تظهر بعض.
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وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على أن أعمال التنقيب والحفر والبحث عن كنوز مصر وتراثنا وتاريخنا هي مهمة رفيعة وسامية وتجعل من المواطن المصري ما يفخر به من عظمة حضارة بلدنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشافات سقارة الأثرية في عيون نواب الشيوخ.. فيبي فوزي تؤكد إيجابية الكشف على قطاعي السياحة والأثار.. وأمل رمزي تشير إلى تعزيز الاكتشافات من مصر كمقصد سياحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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