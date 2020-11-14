السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط العمال والمهندسين.

وفي وقتِ سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة فى أماكنها دون نقل أو تعطيل لأى منها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

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وأوضح أن التحول الرقمى سيمثل إضافة مهمة فى طريقة أداء الأعمال، لا سيما فى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى لن تكون على الطريقة التقليدية، إذ سيقوم المواطن الراغب فى الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه فى جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائيًا بين باقى الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذى يساعد فى تسهيل آلية العمل الجديدة.

