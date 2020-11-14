الآثار: كشف سقارة الأضخم فى 2020.. وجارى البحث عن ورشة الحانوتى

قال رئيس المجلس الأعلى للآثار، مصطفى الوزيرى، إن محتويات الكشف الأثرى الجديد فى سقارة، هو الأضخم والأكبر فى 2020، مشيرًا إلى وجود آثار أخرى جارى البحث عنها.

وتابع، خلال اتصال هاتفى، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، كل ما يتعلق بالكشف الأثرى الجديد تم توزيعها على 3 متاحف، لافتا إلى أن الملايين حول العالم تابعوا الكشف الأثري الجديد، منوها بأن التوابيت الأثرية المكتشفة عليها طبقة مذهبة.

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وأضاف أنهم يبحثون عن الورشة التي قامت بتصنيع هذه التوابيت في منطقة سقارة، معلقا: "بندور على ورشة الحانوتي".

