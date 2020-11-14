عضوا النواب عن مستقبل وطن أكتوبر يتفقدان مستشفى الهرم للإطلاع على الملف الصحي

تفقد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر، وأمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالجيزة صباح اليوم، مستشفى الهرم بصحبة النائب عمرو القطامي أمين شئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بالجيزة، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر أيضا، وحمد الوليلي أمين حزب مستقبل وطن بالهرم، ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وعادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.
استقبل الوفد الدكتور منصور خليل منصور، مدير عام مستشفى الهرم.
وأوضح النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر، أن الهدف من تلك الزيارة هو الوقوف على الحالة الطبية ومدى كفاءتها في مستشفى الهرم، خصوصا وأنها من المستشفيات التي تستقبل عددا كبيرا من المرضى والمصابين ومصابي الحوادث يوميا.
وأضاف سلطان، أن جميع مستشفيات الدائرة ووحداتها الصحية سيكون لها النصيب الأكبر من الاهتمام والمتابعة في هذه الفترة حتى نعبر محنة كورونا بسلام.
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وتطرق الحديث مع مدير المستشفى عن الإجراءات الوقائية وخصوصا في تلك الفترة التي لوحظ فيها تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد.
وأضاف النائب عمرو القطامي أمين شئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن هذه الزيارة هدفها الاطلاع على الملف الصحي لمستشفى الهرم كاملا لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين وبأهالي دائرة الهرم على وجه الخصوص.
يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
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