شاهد.. أمطار ثلجية على بعض مراكز الدقهلية

تداول عدد من مواطني مراكز محافظة الدقهلية مقاطع فيديو توضح هطول أمطار ثلجية على المواطنين أثناء استقلالهم القطار الداخلي بين مراكز المحافظة.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس في المحافظات اليوم السبت، قائلة: «الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة حتى عصر اليوم لكنها كانت أقل حدة من الأسبوع الماضي، ومستمرة اليوم وغدا الأحد، كما أن المنصورة شهدت عاصفة رعدية وأمطار مصوبة بسقوط كرات ثلج».

وأشارت إلى أن الشروق والعاصمة الإدارية شهدتا أمطار خفيفة اليوم غير مؤثرة، متوقعة سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا غدا الأحد، على أن تخف حدتها يوم الاثنين، كما تتعرض بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

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ونصحت بالابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة حل حدوث برق ورعد، كما نصحت بقيادة السيارات بهدوء تجنبا للحوادث، معلقة «لسه الشتاء ما بدأش، ما زلنا في منتصف الخريف».