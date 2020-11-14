بث مباشر لـ مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم افريقيا 2021

تحيا مصر يقدم البث المباشر لـ مباراة مصر وتوجو، التي ينتظرها العديد من جماهير الساحرة المستديرة المتواجدين في أنحاء العالم، ليشهدوا منافسة شرسة في المباراة الآن.

البث المباشر لمباراة مصر وتوجو



مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021، أصبحت حديث الساعة على جميع المقاهي والمنازل، حيث تعتبر مباراة اليوم ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي يحتل فيها منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطتين.



تشكيل منتخب مصر ضد توجو اليوم

استقر حسام البدري المدير الفني لمصر على تشكيلة فريقه بعد مفاجأة إستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا أمس وخضوعة للعزل الطبي على تشكيلة مكونة من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني.

ثلاثي قبل المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

