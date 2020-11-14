عاجل: فيديو .. جولة الرئيس السيسى فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم السبت، عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتى تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقاً لاحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس السيسى بضرورة الاستمرار فى مراعاة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإتمام تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة جميع العاملين بكافة المواقع. وتتضمن المدينة استاداً دولياً بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و 8 آلاف متفرج على التوالى، ومجمعات أوليمبية للسباحة وانشطة الفروسية المتكاملة والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبياً رياضياً متكاملاً.

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