محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى

وجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بتوفير شقة بإسكان المحافظة، لأسرة بلا مأوى، مكونة من أب يعانى من ضمور فى العصب البصرى وانفصام فى الشبكية، ويعول زوجة و3 أطفال أقل من 10 سنوات.





يأتى قرار المحافظ، استجابة لما نشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن وجود أحد الأشخاص وزوجته وأطفاله، دون مأوى، ودائم التواجد بجوار مسجد على بن أبى طالب بسموحة شرقى الإسكندرية. وكلف المحافظ خلال استقبال الأب وأسرته بديوان المحافظة، بتوفير بعض المستلزمات المعيشية اللازمة ومعونة مالية لهم، مؤكدا حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

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