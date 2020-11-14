الصحة بشمال سيناء : انتظام المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ودمجها

وأشارت سرى، خلال مرورها على نقاط الفحص ترافقها الدكتورة نور صلاح الدين المدير المساعد للرعاية الصحية اليوم السبت، إلى زيادة الإقبال الجماهيرى عليها من خلال نقاط الفحص المنتشرة فى مختلف المناطق لإجراء الكشف الطبى بهدف الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور صلاح الدين، المدير المساعد للرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عامًا، وكذلك الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

بدوره، أكد مدير مركز المعلومات أشرف أيمن، أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.

من جهته، أكد مدير عام التثقيف والإعلام الصحى الدكتور حاسم حمدى، أنه سيتم دمج جميع المبادرات الرئاسية بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل الوزارة لتعميم الفائدة منها، حيث تضم : المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة صحة المرأة، إلى جانب المبادرة الحالية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، كما تناول بالشرح والتوضيح كيفية العمل خلال دمج كافة المبادرات للفرق الطبية المشاركة فيها.

من جانبه، أكد مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة فتحى عثمان، أهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وما تشمله من مبادرات لصالح جميع فئات المجتمع، موضحًا قيام طواقم إدارة التثقيف والإعلام الصحى والمثقفين الصحيين بتوضيح أهمية المبادرات والحملات، وحث المواطنين على الاشتراك فيها.

يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الماضى ومستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل.