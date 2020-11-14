فيديو .. عاصفة قوية وأمطار ثلجية تضرب المنصورة

يذكر أن موجة من الطقس السيئ ضربت محافظة الدقهلية، اليوم، وظهر البرق والرعد فى سماء المحافظة.
من جهته، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الأحد، بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة التلاميذ والطلاب.
وكان الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، قد قرر فى وقت سابق، تعطيل الدراسة للطلاب بالجامعة ومنح العاملين الإداريين بمختلف القطاعات إجازة غدًا الأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
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