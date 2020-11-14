شاهد.. السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، السبت عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية"، والتى تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المدينة تضم استادا دوليا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألفا و8 آلاف متفرج على التوالى، ومجمعات أوليمبية للسباحة وانشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبيًا رياضيًا متكاملًا، وفندقًا مجهزًا لاستضافة الوفود الرياضية، فضلًا عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما فى ذلك مسجد بسعة 500 مصل، وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق الحضارى والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضى.