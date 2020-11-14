بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في مؤتمر"التعليم المسيحي وتحديات العصر"

شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في مؤتمر التعليم المسيحي بمصر، تحت عنوان "التعليم المسيحي وتحديات العصر".
أقيم المؤتمر بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم، وبحضور العديد من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ومسؤولي المعاهد والكليات اللاهوتية والإكليريكية الكاثوليكية، والعديد من الرهبان والراهبات والعلمانيين الشباب.
يأتي المؤتمر كمبادرة من المكتب الإعلامي الكاثوليكي، بمشاركة المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، وبمشاركة تنظيمية من كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، ومعهد التربية الدينية بأسيوط.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية وهي: التعليم المسيحي والتحديات الرعوية، التعليم الديني المسيحي ماهيته ودوره، الرؤية الفلسفية للتعليم المسيحي.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى اليوم بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مجمع الآباء كهنة الإسكندرية بقطاعات الخدمة الرعوية الأربعة.
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