وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية .. البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مجمع الآباء كهنة الإسكندرية بقطاعات الخدمة الرعوية الأربعة.

شارك في اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤلين عن قطاعات الخدمة في الإسكندرية، أصحاب النيافة: الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بدأ اللقاء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بالاحتفال بالعيد الثامن لجلوس قداسة البابا تواضروس علي كرسي مارمرقس، تحت عنوان "الإسكندرية في قلب البابا" وتم عرض محطات في ارتباط قداسة البابا بالإسكندرية قبل تنصيبه بطريركًا ثم النهوض بالخدمة في الإسكندرية بعد جلوسه على الكرسي المرقسي حيث تم تقسيم الخدمة إلى أربعة قطاعات رعوية.

وعرضت كذلك كلمات مسجلة من الآباء الأساقفة وكاهن من كل قطاع رعوي لتهنئة قداسة البابا تواضروس بالمناسبة ذاتها.

وبعدها ألقى البابا تواضروس الثاني كلمة روحية عن "بركات العطاء" متأملًا في المزمور ٤١ "طوبي لمن يتعطف علي المسكين" متحدثًا عن دور الأب الكاهن في عمل الرحمة كأساس لخدمة الكهنوت.