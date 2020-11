بعد إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل برتوكول علاج محمد صلاح

أعلنت مصادر طبية من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب الدولي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

واوضحت المصادر، إن حالة محمد صلاح، مستقرة و بسيطة و لا تستدعي دخوله المستشفي.

واضافت، ان محمد صلاح معزول حاليا في غرفة العزل داخل فندق المنتخب.

واضافت انه سيتم اجراء تحليل pcr له قريبا للتأكد من التعافى التام ويعود للممارسة حياتة بشكل طبيعى، ولن تؤثر إصابته بكورونا على أدائه الرياضى.

وأكدت المصادر، ان البروتوكول العلاجي للاعب محمد صلاح، يحتوي علي عقار هيدروكسي كلوروكين بمقدار جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول.

و جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام بالإضافة الي عقار إيفرمكتين، أو عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، إلى جانب حصوله على الزنك 50 ملجم يوميا، وأسيتيل سيستين 200 ملجم، ولاكتوفرين مرتين يوميا وفيتامين سي يوميا.

وسيتم العزل المنزلي للاعب في غرفة خاصة، وسيتم شرح البروتوكول العلاجي له وطرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وقسم البروتوكول الحالات المصابة بكورونا إلى 3 مستويات وهي:

1- الحالات البسيطة MILD CASES:

- زنك أقراص، يوميًا (Zinc 50 mg daily)

- اسيتيل سيستين (Acelylcysteine 200 mg t.d.s) ويستخدم علاج في التهابات القصبة الهوائية المزمنة.

- لاكتوفرين (Lactoferrin one sachet twice daily) لعلاج الأنيميا ومضاد للالتهاب والأكسدة ويتم تناول كيس منه مرتين يوميًا؟

- فيتامين سي Vitamin c 1 mg daily.

- وفي الأعمار أكبر من 65 عامًا يتناول الهيدروكسي كلوروكين مرتين أول يوم وبعدها تخفف الجرعة مرتين لمدة 6 أيام (Hydroxychloroquine 400 mg twice in the first day then 200 mg twice for 6 days).

2- الحالات المتوسطة MODERATE CASES

- هيدروكسي كلوروكين – علاج الملاريا - وإيفرمكتين - مضاد الطفيليات - (Hydroxychloroquine + ivermectin)

- أو لوبينافير + ريتونافير - علاج الإيدز - (liponavir/ ritanovir)

- أو ريمديسفير – مضاد لفيروس الإيبولا (remedisivir).

3- الحالات الشديدة SEVERE CASES

- ريمديسفير REMIDISIVIR

- لوبينافير + ريتونافير لعلاج الإيدز ( LOPINAIR/ RITANOIR)

ويشترط تناول البروتوكول قبل مرور 12 يومًا من الإصابة بالفيروس، ويتم مضاعفة كورس العلاج حال وجود نقص في نسبة الأكسجين بشكل مستمر، مع وضعه في رعاية متوسطة.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

