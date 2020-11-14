الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد غدا.. والصعيد 29 درجة

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة علي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، يصاحبها نشاط للرياح تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

ويكون الطقس، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا، باردا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويبقي لطيف على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة علي بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون الطقس على شمال الصعيد معتدلا نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 16.