انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا تعليق الدراسة بالمدارس والجامعة بهذه المحافظة بسبب موجة الطقس السيئ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر هذه الأيام موجة جديدة من موجات الطقس السيئ، حيث شهدت بعض المحافظات هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ونشاط للرياح، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت منذ أيام عن توقعاتها بسقوط أمطار غزيرة ورعدية على أغلب محافظات الجمهورية يومي السبت 14 نوفمبر 2020 والأحد 15 نوفمبر 2020 وخاصة المحافظات الساحلية وعدد من محافظات الدلتا والوجه البحري.

محافظ الدقهلية يصدر قراراً بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوي المحافظة يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020:-

نتيجة لما شهدته محافظة الدقهلية من هطول أمطار غزيرة وثلجية مساء السبت الموافق 14 نوفمبر 2020، وخوفاً على حياة الطلاب، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية للعمل بإزالة الآثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار، واستخداماً للتفويض الممنوح له من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أصدر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار قراراً بتعليق الدراسة يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 بجميع مدارس المحافظة، كذلك فقد قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة يوم غداً الأحد بالجامعة، ومنح العاملين الإداريين بمختلف القطاعات إجازة رسمية وذلك لما تمر به محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة من سوء للأحوال الجوية.

يذكر أنه منذ بدايات موجة الطقس السيئ الذي تمر به مصر منذ عدة أيام أصدر محافظ الإسكندرية قرار بتعليق الدراسة يوم امس السبت الموافق 14 نوفمبر 2020، ولم تصدر عنه أية قرارات حتى الآن بشأن يوم غداً الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020.