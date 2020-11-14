النائبة هالة كمال: تحية لمجهودات البعثة المصرية والسياحة واكتشافاتهما العظيمة

أوضحت النائبة الدكتورة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ، أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة هي فخر لكل المصريين والعالم أجمع وفخر من قام بهذه الاكتشافات المثيرة علماء آثار على أعلى مستوى في العالم تحت قيادة الوزير خالد العناني وزير السياحة والآثار وحققوا نتائج وإنجازات مذهلة لم يسبق لها مثيل حيث نقبوا عن آثار هامة مدفونة لم يستطع أحد إخراجها للنور، إلا بواسطة مجهوداتهم الجبارة وحبهم وعشقهم للحضارة المصرية القديمة وتقديرهم لقيمة الآثار الفرعونية المصرية.

وأرسلت النائبة هالة كمال، تحية واجبة لمجهودات البعثة المصرية ووزارة السياحة والآثار فهم حقا نشروا عبق مصر القديمة على العالم أجمع وأبرزوا عطاء وسحر مصر القديمة وسحروا العالم أجمع بروعة وإبداع الفرعون المصري وحقا مصر تاريخ لاينتهي.

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وأزاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة، التى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الأدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.