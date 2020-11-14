شاهد.. آلاف الأمريكيون يهتفون لتحسين حالة ترامب النفسية

قال الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي بأمريكا، إن الجمهوريين يشعرون بالغضب من إعلان بعض وسائل الإعلام فوز بايدن دون نتيجة رسمية.

وتابع شرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مؤيدو الحزب الديمقراطي يرتدون دروع ويوجهون سباب لمئات الآلاف من أنصار ترامب الذين يهتفون للديمقراطية والرئيس دونالد ترامب»، معلقا «بقينا في كفر أمريكا، أو أمريكا المحطة، لم أر هذه المشاهد منذ 20 عاما».

وأضاف المحلل السياسي «اليسار الأمريكي يجهز لممارسة العنف، رغم أن مؤيدو ترامب لا يفعلون شيئا سوى تأييده بالهتاف كون حالته النفسية سيئة»، معلقا «الحالة المعنوية لترامب زي الزفت».

وأكمل «أدعو الولايات المتحدة إلى النظر في تجربة الانتخابات المصرية التي لا تعلن النتيجة إلا عبر الهيئة الوطنية للانتخابات».

إقرأ أيضًا.. ماذا يحدث بالكركرات المغربية؟.. بوادر حرب بين البوليساريو والرباط ومناشدات عربية بضبط النفس



وتابع «حتى الآن لا يوجد أي ولاية أمريكية أعلنت نتيجة الانتخابات رسميا، والفرز مازال متواجدا في ولاية جورجيا»، مشيرا إلى أن ترامب سيصعد الأمر إلى المحكمة العليا.