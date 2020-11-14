السيسي يوجه الشكر لعمال مصر بعد تفقده مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره بحجم الإنجازات التي تمت في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كتب السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر".
وتابع: "أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء".
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وفي وقتِ سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة فى أماكنها دون نقل أو تعطيل لأى منها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.
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