فيديو .. وزيرى : قريبا سنعلن عن اكتشافات أثرية جديدة

وأضاف وزيرى فى مداخلة هاتفية، مساء اليوم السبت، مع الإعلامى مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه سيتم توزيع الاكتشافات الأثرية لمنطقة سقارة على المتاحف الجديدة، مؤكدا على أنه سيعلن قريبا عن اكتشافات أثرية جديدة.
وأشار إلى أن الهدف الحالى هو البحث عن ورشة تصنيع التوابيت وليس العثور على آبار تحتوى على توابيت أثرية، وذكر وزيرى أن الكشف الأثرى الذى تم عرضه اليوم يدل على أن أصحاب التوابيت كانوا من الأغنياء.
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