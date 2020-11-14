وزيرة الصحة: مستشفى الطور التعليمى سيصبح صرحًا طبيًا لخدمة أهالى جنوب سيناء

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى الطور التعليمى الجديد، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





‏وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة 28 ألف متر مربع بتكلفة حوالى 750 مليون جنيه، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، مؤكدة أن المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالى طور سيناء بجنوب سيناء.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الهيكل التنظيمى للمستشفى، والذى من المقرر أن يضم 100 سرير داخلى، و15 ماكينة غسيل كلوى، و5 غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و 10 حضانات، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسى، وبنك دم، لافتًا إلى أنه يعد أكبر مستشفى بمحافظة جنوب سيناء بعد مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأشار "مجاهد"، إلى أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقدت أقسام الوحدة المختلفة منها عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطواريء، والتعقيم المركزى، ومعامل التحاليل، ووجهت بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل الوحدة بالكامل، من أنظمة استدعاء آلى، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبى للمجمع بالمنظومة الجديدة.



ولفت "مجاهد"، إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدل التسجيل، مضيفًا أن إجمالى عدد الملفات التى تم فتحها بوحدة طب أسرة الرويسات بلغ أكثر من 20 ألف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.



وأضح مجاهد، أن الوزيرة أكدت على استمرار تدريب جميع الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين بمختلف التخصصات الطبية للعمل بالمنظومة الجديدة بجنوب سيناء.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهى: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد التى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.