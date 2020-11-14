التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين مباراة منتخب مصر وتوجو

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، ومنتخب توجو على استاد القاهرة بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل - أيمن أشرف - أحمد توفيق - محمود علاء - علي جبر - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - حسام حسن - محمد شريف.

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.

بدأت أحداث اللقاء قوية من قبل منتخب مصر عن طريق أحمد فتوح الذى مر من لاعبى توجو بعد تمريرة بينه وبين تريزيجيه يلعبها عرضية رائعة يستلمها مصطفي محمد ويراوع مدافع توجو ويسددها رائعة يشتتها الدفاع التوجولي مانعا هدف التقدم للفراعنة.

واستمر الضغط من قبل منتخب مصر والاستحواذ على منطقة وسط توجو لكن دون الوصول إلى المرمي. الدقيقة 12 شهدت تمريرة عرضية من محمد هاني يقابلها تريزيجيه بإستلام رائع ويمر من مدافع توجو ويطالب حكم اللقاء بإحتساب ضربة جزاء.

واستمر منتخب مصر في السيطرة على مجريات المباراة ويلجأ السولية و النني للإعتماد على الكرات البينية لكن ينجح دفاع توجو في التصدي لها.

ضغط منتخب مصر بكل خطوطه بعد لجوء توجو للدفاع المستميت معظم احداث الشوط ، لكن ينجح دفاع توجو في إفساد هجمات المنتخب.

الدقيقة 20 شهدت ثاني الهجمات الخطيرة للمنتخب بعد تمريرة عرضية رائعة من زيزو يقابلها مصطفى محمد برأسه قوية تصطدم بالقائم لحارس توجو وتمنع هدف مؤكد للفراعنة.

الدقيقة 23 تمريرة رائعة وان تو بين محمد النني و زيزو على حدود منطقة جزاء توجو يسددها النني قوية تخرج بعيدة عن المرمي.

وفى الدقيقة 25 أول هجمة لمنتخب توجو بعد مرور اللاعب سونو رقم 11 من لاعبي منتخب مصر على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية على يمين محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب.

الدقيقة 26 استقبل مصطفيى محمد الكرة على حدود منطقة الجزاء من عبدالله السعيد ويسدد كرة قوية لكنها تخرج بعيدة عن المرمي.

الدقيقة 28 أشهر الحكم الرواندي لويس مانا الإنذار الأصفر للاعب داكوناما بعد عرقلته لمصطفى محمد في وسط الملعب.

هدأ اللقاء نسبيا لعدة دقائق ويلجأ لاعبو منتخب توجو لإضاعة الوقت عن طريق التدخل العنيف مع لاعبى منتخب مصر.

وشهدت الدقيقة 35 هجمة للمنتخب المصري بعد قطع الكرة عن طريق عمرو السولية يتوغل ليصل منطقة جزاء توجو ويمررها لزيزو الذى يصنعها لتريزيجيه الذى يسددها أرضية قوية ينجح الحارس في التصدي لها.

في الدقيقة 38 خطف منتخب توجو الكرة من محمد هاني على حدود منطقة جزاء المنتخب ويتوغل داخل منطقة الجزاء و يسدد كرة قوية في هجمة خطيرة على مرمي المنتخب ينجح محمد الشناوي في إنقاذها ومنع هدف .

واستمر اللقاء بين الفريقين على الهجمات المرتدة لكن دون خطورة على المرمي. واحتسب الحكم الرواندي دقيقة واحدة بدل ضائع، ولجأ منتخب توجو للعب من الجبهة اليمني للمنتخب عن طريق محمد هاني وسدد المنتخب التوجولي كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوي، وانتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.