السيسي: تابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل التام بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تفقد اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك":" تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة". وأضاف : " تابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء".

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