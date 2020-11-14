البرلمان العربي يدعم المغرب ضد الممارسات الغير قانونية في معبر الكركرات

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات غير قانونية تهدد حركة المرور في معبر "الكركرات" الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعياً إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، منذ قليل، دعمه الإجراءات التي اتخذتها المغرب بوضع حد للتوغل غير القانوني بمعبر "الكركرات" بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين المغرب بموريتانيا.

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وشدد البرلمان على تضامنه ووقوفه الكامل مع المغرب في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها ووحدة أراضيها وأمنها.