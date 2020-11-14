نتيجة مباراة مصر وتوجو الآن..التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول

نتيجة مباراة مصر وتوجو الآن، انتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بين كل من منتخب مصر ومنتخب توجو ضمن منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022. نتيجة مباراة مصر وتوجو الآن

ولم يقدم المنتخب المصري الأداء المرجو طوال شوط المباراة سوى في بعض الكرات التس حملت الخطورة أبرزهم رأسية مصطفى محمد التي اصطدمت بالعارضة، ومراوغة وسقوط من محمود تريزيجيه طالب فيه بركلة جزاء. ولم يقدم المنتخب المصري الأداء المرجو طوال شوط المباراة سوى في بعض الكرات التس حملت الخطورة أبرزهم رأسية مصطفى محمد التي اصطدمت بالعارضة، ومراوغة وسقوط من محمود تريزيجيه طالب فيه بركلة جزاء. وبدأ حسام البدري بالتشكيل الٱتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - محمد هاني.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو. هجوم: مصطفى محمد.

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