ارتفاعًا حادًا في إصابات كورونا عالميًا.. حوالي 6 ألاف حالة في الهند وغلق شامل بالنمسا لمدة 20 يومًا.. و2500 حالة جديدة بالعراق

شهد منحنى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفاعًا حادًا في الحالات الجديدة المكتشفة، وسط تطبيق سياسات الغلق الشامل في عدد من البلدان الأوروبية.
وسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالةً.
ارتفاع حالات الوفاة بهولندا
وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالةً ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.
بينما سجّلت غانا 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضحت وزارة الصحة الغانية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 50018 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 320 حالة وفاة.
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فيما أعلنت الحكومة النمساوية إجراءات إغلاق شامل للبلاد للحد من الارتفاع الشديد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد ابتداءً من الثلاثاء المقبل ولمدة 20 يوماً في محاولة للحد من الارتفاع الشديد في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.
أكبر تحد في الحياة
وقال المستشار النمساوي سيبستيان كورتس إن النمسا تواجه أكبر تحد عاشته حتى الآن متمثلاً في جائحة.
وأضاف أن الحكومة كانت قد خففت قبل أسبوعين نسبياً من الإغلاق الكامل إلا أنها قررت، مجدداً العودة إليه مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس الذي قفز من 55 مصاباً إلى 550 حالةً إيجابية أي بزيادة عشرة أضعاف خلال أسبوع واحد.
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كما أشار إلى أن معدل الاصابات اليومية بلغ سبعة آلاف إصابة مع إقرار السلطات الصحية المختصة بأن 77 في المئة من الإصابات ظلت مجهولة لديها ولم تتمكن من تحديد مصدرها مما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن ليست كافية للحد من هذه الجائحة المستمرة في التصاعد.
وأعلن كورتس أن الحزمة الجديدة من الإجراءات تتمثل في غلق كل المؤسسات التجارية باستثناء محلات التزود بالمواد الغذائية الضرورية والصيدليات والمصارف والبريد مع مواصلة العمل عن بعد من المنزل بقدر الإمكان.
غلق مؤسسات النمسا التعليمية
كما تقرر غلق المؤسسات التعليمية في كل مستوياتها من الابتدائي إلى الجامعي ومواصلة التعليم عن بعد ويشمل هذا الإجراء رياض الأطفال مع الأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية.
ونصح المستشار المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وعدم إقامة مآدب طعام واستقبال الضيوف إلا في حدود العائلة الضيقة مع السماح للمطاعم في الاستمرار بتطبيق نظام إيصال الوجبات إلى المنازل.
واختتم المستشار كلمته بالقول إن المؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات التجارية ستعود إلى نشاطها المعتاد ابتداءً من يوم 7 ديسمبر المقبل مع مواصلة مراقبة التطور اليومي للجائحة.
إجمالي إصابات العراق تخطى أكثر من نصف مليون
في سياق متصل، سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 516915 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11623، فيما تم تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 444226 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 61066، منهم 385 في العناية المركزة.
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وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 349 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352950 حالة، من بينها 7362 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 807 حالات حرجة، كما سُجلت 379 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 339947 حالة.
11% من مصابي السعودية أطفال
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 349 حالة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5641 حالة، بإضافة 16 حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء 49289 فحصا مخبريا جديدا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
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