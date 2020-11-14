ارتفاعًا حادًا في إصابات كورونا عالميًا.. حوالي 6 ألاف حالة في الهند وغلق شامل بالنمسا لمدة 20 يومًا.. و2500 حالة جديدة بالعراق

شهد منحنى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفاعًا حادًا في الحالات الجديدة المكتشفة، وسط تطبيق سياسات الغلق الشامل في عدد من البلدان الأوروبية.

وسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالةً.

ارتفاع حالات الوفاة بهولندا



وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالةً ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

بينما سجّلت غانا 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضحت وزارة الصحة الغانية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 50018 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 320 حالة وفاة.

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