تجاهل الفنان تامر حسني جميع الأقاويل وكذلك منشور زوجته بسمة بوسيل بشأن طلاقهما، ليشارك في إحدى الفعاليات التي أقيمت في حديقة "زد بارك" بالشيخ زايد، مساء اليوم.
ظهر تامر برفقة العديد من نجوم الفن والمجتمع، في مقدتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويسرا، ونيللي كريم، وبشرى، وشريف رمزي، وهنا شيحة، وياسمين رئيس.
كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".
اقرأ أيضًا..تامر حسني عن زوجته: "عقلها صغير وغيورة جدًا"
وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر حسني يحتفل بطلاقه من بسمة بوسيل وسط نجوم الفن "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.