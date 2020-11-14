تامر حسني يحتفل بطلاقه من بسمة بوسيل وسط نجوم الفن "صور"

تجاهل الفنان تامر حسني جميع الأقاويل وكذلك منشور زوجته بسمة بوسيل بشأن طلاقهما، ليشارك في إحدى الفعاليات التي أقيمت في حديقة "زد بارك" بالشيخ زايد، مساء اليوم.

ظهر تامر برفقة العديد من نجوم الفن والمجتمع، في مقدتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويسرا، ونيللي كريم، وبشرى، وشريف رمزي، وهنا شيحة، وياسمين رئيس.

كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

اقرأ أيضًا..تامر حسني عن زوجته: "عقلها صغير وغيورة جدًا"



وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

