محمود حمدي الونش يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر

نتيجة المباراة الآن، إستطاع محمود حمدي الونش تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر، في الدقيقة الـ54 من عمر مبارة مصر وتوجو، ليشعل حماس الجمهور المصري.

كانت قد انتهت مجريات الشوط الأول لمباراة مصر وتوجو بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بين كل من منتخب مصر ومنتخب توجو ضمن منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

مباراة مصر وتوجو الان



يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني نظيره توجو بإستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

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يمكنك مشاهدة مباراة مصر وتوجو على شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية وكذلك على التردد الأرضي لقناة on time، حيث من المقرر أن تقام المواجهة على استاد القاهرة.