رئيس ناميبيا الأسبق مشيدا بالعلاقات مع مصر : تحياتى لروح جمال عبد الناصر

وأشار نيوما، أثناء تكريمه فى الحفل السنوى لمؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة (منظمة غير حكومية)، إلى لقائه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودعمه لحركة التحرير فى ناميبيا، وتوفير التدريب اللازم لأعضائها، لافتا إلى أن القاهرة استضافت أول مكتب خارجى لحركة التحرير فى ناميبيا، قائلا: "تحياتى لروح عبد الناصر العظيمة".

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن الحكومة تحرص على التعاون مع المنظمات غير الحكومية، مثمنة دور "مؤسسة بطرس غالى" فى المشاركة فى حل أزمة المصريين العالقين فى السودان عقب ظهور جائحة "كورونا".

ولفتت الوزيرة إلى نجاح الحكومة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية عام 2016، والاستراتيجية المتكاملة التى تبنتها وزارة الهجرة لتفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وبث منظمو الحفل كلمة مسجلة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، تناولت فيها دور المؤسسة فى إحياء مسيرة السفير بطرس بطرس غالى والقيم التى عمل من أجلها وهى قيم السلام والمعرفة والتعاون بين الدول والشعوب وحرية الرأى.

وأشارت الوزيرة إلى تعاون المؤسسة مع العديد من المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أهمية تنمية التعاون مع الدول الأفريقية، وتشجيع الباحثين المتميزين فى مجالات بناء السلام والتعاون والقانون الدولى.

ولفتت الوزيرة إلى مجهودات المؤسسة فى مشاركة الحلول والسياسات مع الحكومة للمساهمة فى تخفيف حدة جائحة (كورونا) على العمالة غير المنتظمة والمرأة.

كما كرمت المؤسسة الدكتورة نوال سعداوى، التى لم تتمكن من الحضور لظروف صحية، لإسهاماتها الفكرية، وتم عرض فيلم قصير تناول أهم المحطات فى حياتها وأبرز مؤلفاتها.

وقدمت مؤسسة بطرس غالى، الجوائز لثمانية فائزين فى التفوق الجامعى والتميز العلمى فى مجال الدراسات الأفريقية والتميز العلمى فى مجالى القانون الدولى العام والتنظيم الدولى.

يذكر أن مؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة تأسست فى عام 2018 من قبل مجموعة من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والدبلوماسية، وتسعى إلى البناء على إرث الدكتور بطرس بطرس غالى (1922-2016) ومواصلة وتعزيز القيم الأساسية التى كان يعمل من أجلها.