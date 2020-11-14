انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة وثلوج ورعد وبرق تضرب العديد من المحافظات والأرصاد تحذر من طقس الأحد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت العديد من المحافظات تساقط أمطار غزيرة وثلوج وتكاثر للسحب الكثيفة والتي تبعها تساقط الأمطار، ووصلت في بعض المحافظات إلى تساقط ثلوج، ونشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية صور وفيديوهات لأمطار اليوم بالعديد من المحافظات.

أمطار غزيرة وثلوج ورعد وبرق تضرب العديد من المحافظات

ووفق هيئة الأرصاد الجوية فإن الدلتا تقع الآن تحت تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية وتستمر خلال الساعات القادمة، وشملت مناطق سقوط الأمطار اليوم المنوفية والغربية والدقهلية والتي كانت أشد تأثراً، وكذلك الإسماعيلية وبلطيم وبور سعيد والبحيرة والإسكندرية.

ومن المتوقع أن تستمر موجة عدم الإستقرار وسقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد، وسوف تكون هذه الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش وبلطيم وكفر الشيخ والبحيرة، وتكون الأمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه.

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كما نشرت هيئة الأرصاد الجوية أماكن تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء القادم، حيث تتواصل سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على المناطق المذكورة سابقاً، وتنحسر الأمطار يوم الإثنين وتكون خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم، وللمزيد تابع بيان هيئة الأرصاد الموجود أسفل الخبر، ولؤوية المزيد من الفيديوهات والصور حول أمطار اليوم من خلال صفحة الأرصاد الجوية.