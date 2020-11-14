انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً عن حالة الطقس المتوقعة عن يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020، حيث تشهد أغلب المحافظات المصرية وخاصة السواحل الشمالية والوجه البحري موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات ومن متوسطة إلى خفيفة في محافظات أخري، وسوف نقوم خلال السطور التالية ببيان تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وخريطة سقوط الأمطار في الفترة من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020 إلى يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.

حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 15 نوفمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس الأحد 15 نوفمبر 2020 نهاراً، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تكون نشطة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، أما فى الليل فيكون الطقس بارد على كافة المناطق.

الظواهر الجوية ليوم الأحد 15 نوفمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية في الصباح على عدد من المناطق بالوجه البحري والقاهرة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة، تكون متوسطة على بعض المحافظات بالوجه البحري، ويمكن معرفة درجات الحرارة وتفاصيل أكثر عن حالة طقس الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 من خلال البيان التفصيلي التالي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:-

خريطة سقوط الأمطار من الأحد إلى الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020:-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بشأن خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية في الفترة من يوم الأحد إلى الاربعاء 18 نوفمبر 2020 وذلك كالتالي:-