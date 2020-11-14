البنتاجون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط سريعًا

أعلن كريستوفر ميلر، وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، عن عزمه تسريع سحب القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط.

وأكد ميلر خلال رسالة له نشرها موقع البنتاغون اليوم، أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاماً على هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأنها على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم، موجهًا رسالة إلى القوات المسلحة الأمريكية بعنوان "حان وقت العودة إلى الوطن".

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وقال: كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم، لكنها المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم، وإنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة، ولقد واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا، والآن حان وقت العودة إلى الوطن ".