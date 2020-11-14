عقب اشتباكات بين المغرب وإقليم البوليساريو.. إعادة فتح معبر الكركرات

نقلت وكالات أنباء عالمية، قرار دولة المغرب بإعادة فتح معبر "الكركرات" على الحدود المغربية الموريتانية، أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع، بعد أن أغلقه موالون لجبهة البوليساريو لمدة ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الصحراء الغربية اشتباكات بين القوات المغربية، وإقليم البوليساريو، على خلفية توقيف قوات من الإقليم شاحانت كانت تنوي الدخول إلى المغرب، وذلك على حد قول الخارجية المغربية.

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ورصدت وكالات أنباء عالمية، عبور العشرات من شاحنات نقل البضائع في الاتجاهين، بعد أن أقام الجيش المغربي حزاماً أمنياً لضمان إنسيابية الحركة، وتيسير تبادل السلع مع موريتانيا ومع دول غرب إفريقيا، وسط حالة من الهدوء.