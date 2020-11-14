استقالة رئيس قرغيزستان من منصبه.. واتهامه بتعزيز سلطاته

أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس، استقالة رئيس وزراء قرغيزستان ورئيسها بالوكالة، صدر جباروف، من منصبيه، تمهيداً لخوضه الانتخابات الرئاسية المقرّرة في يناير المقبل.

وذكرت أنه يتوقّع أن يفوز جباروف الذي شقّ بسرعة قياسية طريقه إلى السلطة الشهر الماضي خلال أزمة سياسية شهدتها البلاد والمتّهم بالسعي لتعزيز سلطاته، بالاستحقاق الانتخابي.

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وفي بيان نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني، أعلن جباروف أنه استقال من منصبيه لخوض الانتخابات الرئاسية بصفة "مواطن عادي"، وتعتبر خطوة الرئيس المستقيل متوقعة حيث يمنع دستور قرغيزستان الرؤساء ورؤساء الحكومات من خوض الانتخابات.