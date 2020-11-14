ينشر تحيا مصر عروض بنك CIB في الـ Black Friday من جوميا ونون حيث يبدأ المواطنين هذه الأيام بالبحث عن عروض الجمعة السوداء في مختلف الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية ومنصات التسويق الإلكتروني.

عروض بنك CIB

ونشر بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشتري اللي نفسك فيه من جوميا ونون في الـ Black Friday واستمتع بخصم حصري 10% بحد أقصى للخصم 100 جم على مشترياتك لما تدفع ببطاقة أونلاين على المحفظة الذكية من CIB (قيمة المشتريات لا تقل عن 200 جم)".

وأضاف العرض ساري حتى 25 نوفمبر 2020 ولمعلومات أكثر يرجى الدخول هنـــــــــــــــــا أو اتصل على 19716.

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كما أتاح تقسيط جميع مشترياتك باستخدام بطاقات CIB الائتمانية والدفع حتى 24 شهر بدون فوائد والاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% على الهواتف والإكسسوارات من خلال متجر فودافون.

